Ceyhan'da kan bağışçıları ödüllendirildi - Son Dakika

Ceyhan ilçesinde kan bağışında bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.
Türk Kızıla Ceyhan Şubesinde gerçekleştirilen ödül töreninde, 29 kan bağışında bulunan Abdurrahim Matalman'a ödülü verildi.
Şube Başkanı Adil Turnalı, törende yaptığı konuşmada, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışında düşüş yaşandığının altını çizen Turnalı, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:13 - Kaynak: AA
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