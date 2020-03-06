Ceyhan'da larva mücadelesi başladı - Son Dakika
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Ceyhan'da larva mücadelesi başladı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde larva mücadelesi başlatıldı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde larva mücadelesi başlatıldı.


Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yaz sıcaklarının artmasıyla yaşanacak olası bir sivrisinek sorununun yaşanmaması için larva döneminde sinekle mücadele çalışmalarını başlattı.


Merkez Mithatpaşa, Namık Kemal ve Civantayak mahallelerinde geniş kapsamlı olarak başlatılan ilaçlama çalışmalarının Ceyhan'ın 31 merkez ve 81 civar olmak üzere 112 mahallesinde devam edeceği bildirildi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sineklerin larva dönemi seçim dönemine denk geldiğini ve yerel yöneticilerin sinekle mücadelede kullanılması gereken araçları seçim çalışmalarında kullandıkları için ilaçlama çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın da desteği ile olağanüstü bir çalışma yürüterek sinek sorununu gidermiştik. Ancak bilimsel bir gerçek var. İlaçlamanın kış sonunda yapılması gerekiyor. Bu nedenle ilçemizde geniş kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattık. Bu yıl sinek sorununun yaşanmayacağını dşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Namık Kemal, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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