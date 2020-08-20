Ceyhan'da mısır hasadı başladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır hasadına başlandı.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Savaş Öztürk, AA muhabirine, çiftçinin buğdaydan sonra mısırda da 6 aylık emeğinin karşılığını almaya başladığını belirtti.

Hasatla bölgede ekonomik canlılık yaşandığını ifade eden Öztürk, fiyatlarda artış olmasından memnun olduklarını kaydetti.

Öztürk, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Üretici Abdullah Kanalka da 3 bin 500 dönümde mısır ektiğini, geçen yıla göre rekoltede artış olduğunu anlatarak, "Bu yıl verimli oldu, güzel fiyat açıklandı. Çiftçilerimiz bilinçli. Gübreleme, sulama ve bakımlarını yaptık, emeklerimizin karşılığını aldık. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha verimli ve kazançlı bir sezon olacağını düşünüyoruz." dedi.