Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Soner Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan arkadaşı Ali G. ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, E-91 Otoyolu Ceyhan Serbest Bölge Kavşağında meydana geldi. Hatay 'ın İskenderun ilçesinden İstanbul 'a gitmek için yola çıkan Soner Çelik 'in kullandığı 34 KR 9904 plakalı motosiklet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun orta asındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Kaynak: İHA

Soner Çelik, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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