Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

13.06.2022 15:52
Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, E-91 Otoyolu Ceyhan Serbest Bölge Kavşağında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinden İstanbul'a gitmek için yola çıkan Soner Çelik'in kullandığı 34 KR 9904 plakalı motosiklet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun orta asındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Soner Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan arkadaşı Ali G. ise ağır yaralandı.

Ali G. ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Soner Çelik, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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