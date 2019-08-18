Ceyhan'da motosiklet sürücülerine 21 bin 604 lira ceza
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 21 bin 604 lira ceza kesildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
'nın Ceyhan
ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 21 bin 604 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Bürosu ekiplerince motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı Çamlıyol İnönü Bulvarı ve civarında trafik denetimleri yapıldı.
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'ın talimatıyla ilçe merkezinde ana cadde ve bulvarlar üzerinde akşam 20: 00 ile 22: 30 saatleri arasında 9 ayrı noktada sabit yapılan motosiklet uygulamasında toplam 202 motosiklet sorgulandı. Yapılan denetimde 7 motosiklet trafikten men edilirken, 14 motosiklet sürücüsüne toplam 21 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ADANA
Para isteyen cani evlat tabancayla vurdu, annesi "İntihar ettim" dedi Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı