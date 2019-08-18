Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da motosiklet sürücülerine 21 bin 604 lira ceza
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Ceyhan'da motosiklet sürücülerine 21 bin 604 lira ceza

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 21 bin 604 lira ceza kesildi.

Ceyhan'da motosiklet sürücülerine 21 bin 604 lira ceza, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 21 bin 604 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Bürosu ekiplerince motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı Çamlıyol İnönü Bulvarı ve civarında trafik denetimleri yapıldı.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla ilçe merkezinde ana cadde ve bulvarlar üzerinde akşam 20: 00 ile 22: 30 saatleri arasında 9 ayrı noktada sabit yapılan motosiklet uygulamasında toplam 202 motosiklet sorgulandı. Yapılan denetimde 7 motosiklet trafikten men edilirken, 14 motosiklet sürücüsüne toplam 21 bin 604 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ADANA
Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
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