Ceyhan'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika

Ceyhan'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Ceyhan ilçesinde, motosiklet sürücülerine kask hediye verildi.

Ceyhan ilçesinde, motosiklet sürücülerine kask hediye verildi. Ceyhan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İnönü Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada kask dağıtımı yapıldı. Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, "Bir Kask Bir Hayat" projesi kapsamında motosiklet sürücülerini kask takma konusunda bilgilendirdiklerini belirtti. Motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanma oranlarının kapalı araçlara göre daha yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, motosiklet sürücülerini kask takma konusunda uyardı. Etkinlikte, Adana Valiliğince gönderilen kasklar ihtiyaç sahibi motosiklet sürücülerine verildi.

Son Dakika

Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet için Edirne'ye akın etti

Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor

Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü

Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele