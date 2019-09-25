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Ceyhan'da muhtarlarla istişare toplantısı

1 saat önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Teoman Yılmaz mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorun, istek ve dileklerini dinledi.

Ceyhan'da muhtarlarla istişare toplantısı, System.String[]

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Teoman Yılmaz mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorun, istek ve dileklerini dinledi.


Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, belediye imkanlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını belirterek, mahalle muhtarlarının bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini sağladıklarını belirtti.


Başkan Aydar, "Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi olarak eksiklerimizi sizlerin mahallelerinizdeki eksikleri tespit edip daha hızlı çözüm bulmak adına böyle bir toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Ben tüm muhtarlarıma çok teşekkür ederim hep birlikte Ceyhan'ı daha güzel yapacağız" dedi. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
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