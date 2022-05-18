Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı - Son Dakika
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Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı

18.05.2022 20:51
Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evin altında bulunan tüp deposunda yangın çıktı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evin altında bulunan tüp deposunda yangın çıktı. Bomba gibi üst üste şiddetli patlama yaşanırken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 318 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A'ya ait evin deposunda bulunan tüpler bilinmeyen bir sebeple patladı. Tüplerin patlaması sonucunda çıkan yangında depo ve ev büyük zarar görürken, patlayan tüpler sokağa fırladı. Patlamayı duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye haber verirken, evde kimsenin bulunmadığını belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokak giriş çıkışları kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - ADANA

Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı
Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı
Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı
Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı

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Kaynak: İHA

Yangın, Ceyhan, Adana, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceyhan'da mutfak tüpleri bomba gibi patladı - Son Dakika
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