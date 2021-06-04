Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyona odun yüklemesi yapıldığı sırada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yellibel Mahallesi'nde kamyona odun yüklemesi yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle kısa sürede bölgeye gelen helikopter ve ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yükleme yapılan kamyonun şoförü, aracın ön tarafından alevler yükseldiğini, rüzgarın etkisiyle de kamyon ve dorsedeki odunların yandığını söyledi. - ADANA