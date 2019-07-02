Ceyhan'da orman yangını
8 dakika önce
ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
ADANA 'nın Ceyhan
ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü
ve Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Saatler
süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi.
- Ceyhanadana
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