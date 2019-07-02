Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da orman yangını
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Ceyhan'da orman yangını

8 dakika önce

ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi.


- Ceyhanadana
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Saatler, Ceyhan, Güncel
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