Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da resim sergisi açıldı
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Ceyhan'da resim sergisi açıldı

1 saat önce

Ceyhanlı ressam Armağan Atadağ'ın, kişisel resim sergisi açıldı.

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Ceyhanlı ressam Armağan Atadağ'ın, kişisel resim sergisi açıldı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Cumhuriyet Mahallesi Gönül Kahvesinde serginin açılışını yaparak, çalışmalarla ilgili ressam Atadağ'dan bilgi aldı.
Ressam Atadağ'ı tebrik eden Aydar, çalışmalarının devamını diledi.
Ressam Atadağ da 4 gün boyunca gezilebilecek sergiye herkesi beklediğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Kadir Aydar, Ceyhan
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