Ceyhan'da resim sergisi açıldı
1 saat önce
Ceyhanlı ressam Armağan Atadağ'ın, kişisel resim sergisi açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Ceyhanlı ressam Armağan Atadağ'ın, kişisel resim sergisi açıldı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
, Cumhuriyet Mahallesi
Gönül Kahvesinde serginin açılışını yaparak, çalışmalarla ilgili ressam Atadağ'dan bilgi aldı.
Ressam Atadağ'ı tebrik eden Aydar, çalışmalarının devamını diledi.
Ressam Atadağ da 4 gün boyunca gezilebilecek sergiye herkesi beklediğini kaydetti.
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