Ceyhan'da rüzgar buğdaya zarar verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli rüzgar buğday ekili alanlara zarar verdi.



Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Er ve Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri, sıcaktan ve şiddetli rüzgardan zarar gören çiftçileri ziyaret ettiler.



İssırganlı, Karcılar, Soysalı, Tumlu, Sağkaya, Tatlıkuyu, Gümürdülü, Gümüşdere ve Kıvrıklı'da zararın yüksek olduğu belirtildi.



Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, şiddetli rüzgardan ötürü dane dökümünün ortalama yüzde 10 olduğunu belirterek, mahsulünü biçmemiş çiftinin büyük zarara uğradığını söyledi. - ADANA