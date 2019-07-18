Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Ceyhan'da sağanak

22 dakika önce

Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ceyhan'da sağanak, System.String[]
Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.
Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:19:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]