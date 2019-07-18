Ceyhan'da sağanak
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Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ceyhan Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:56 Kaynak: AA
ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.
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