Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ekipler, sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile Ceyhan Nehri'nin geçtiği merkeze yakın mahallerde su taşkınları yaşandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ekipler, sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile Ceyhan Nehri'nin geçtiği merkeze yakın mahallerde su taşkınları yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Ceyhan Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun yağış nedeniyle mağdur olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz yağıştan etkilenen yerleri gezerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kadir Aydar da vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun temennisinde bulundu. Aydar, su baskını yaşayan vatandaşları ASKİ ve belediyeye müracaat etmelerini istedi.

Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ceyhan, Adana, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:27 Kaynak: AA
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