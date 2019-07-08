Ceyhan'da sahte içki operasyonu: 150 litre kaçak alkol ele geçirildi
1 saat önce
Ceyhan'da sahte içki operasyonu: 150 litre kaçak alkol ele geçirildiADANA - Adana'nın Ceyhan İlçesinde polis ekipleri 1 kişinin evinde 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Ceyhan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:12 Kaynak: İHA
'da sahte içki operasyonu: 150 litre kaçak alkol ele geçirildi
ADANA - Adana
'nın Ceyhan İlçesinde polis ekipleri 1 kişinin evinde 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'ın talimatı ile Ceyhan ilçesinde yapılan denetimlerde, Muradiye Mahallesi
Muradiye Camii yakınında, T.A.isimli şahıs, sahte içkileri pet şişe içerisine koyarak motosikleti ile satışa çıktığı esnada suçüstü yakalandı.
T.A'nın ikametinde ve deposunda yapılan aramalarda ise 150 litre kaçak alkole el koyuldu.
Gözaltına alına T.A isimli, şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
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