Ceyhan'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Ceyhan'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sarısakal Mahallesi'nde H.A. (42) isimli şahsa ait çiftlikte yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah, bu silahlara ait 3'ü dolu olmak üzere toplam 6 adet şarjör, 7.62 mm çapında 83 adet dolu fişek, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait içerisinde 13 adet fişek bulunan 1 adet dolu şarjör, 2 adet askeri kamuflajlı içerisinde balistik bulunan hücum yeleği, 2 adet beyaz balistik yelek içliği, yaklaşık 1 kilo uyuşturucu olduğu değerlendirilen sentetik madde ele geçirildi.


Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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