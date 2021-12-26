Ceyhan'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ali Caf Caddesi'nin Çamlıyol İnönü Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (30) isimli şahıs, tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine Çamlıyol'da yerde yatan kişiye bakmaya gelen vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen O.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA