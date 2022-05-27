Ceyhan'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü - Son Dakika
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Ceyhan'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü

27.05.2022 00:28
Ceyhan'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Yunus Karataşlı, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Yunus Karataşlı, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karataşlı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp Ceyhan devlet hastanesine kaldırdı.

Olay, akşam 22.00 sırlarında Sarısakal Mahallesi, Dördüncü Murat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Yunus Karataşlı, Sarısakal İlköğretim Okulu civarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastane kaldırılan karataşlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 11 boş kovan tespit ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Ceyhan'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü
Ceyhan'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü

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Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü - Son Dakika


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