Ceyhan'da sinekle mücadele devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşereyle mücadelesini sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşereyle mücadelesini sürdürüyor.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ortak çalışmalar kapsamında sinek ve haşere ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini, özellikle sinekle mücadelenin üç katına çıkarıldığını belirtti.



"Geçmiş dönemin hatalarını gideriyoruz"



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2019'un ilk aylarından itibaren sinek ile mücadele ihalesini alan müteahhit firmaya ödeme yapılmadığını, ilgili firmanın da belediyeye tahsis edilmesi gerekenden daha az sinek ilaçlama aracı teslim ettiğini ve bu araçların birçoğunda da pompalarla ilgili problem olduğunu, göreve geldikten kısa bir süre sonra tespit ettiğini açıkladı.



Seçim sürecinde larva döneminin önemsenmediğini belirten Başkan Karalar, "Göreve geldiğimizde ilaçlama konusunda acilen önlem alınması talimatını verdim. Az olan araç sayısını diğer birimlerden araç çekmek suretiyle ilaçlama için ekstra 40 araç daha görevlendirdik. Aynı zamanda ilaçlama için görevli çalışan sayımızı da yüzde 30 artırdık. Ancak ilaçlama yapılması gereken zamanda başlamadığı, seçim dönemi ve biz mazbatayı alana kadar geçen süreçte larva döneminin geçtiği ve bu dönemde sinekle mücadele aksadığından, sineklerin tam olarak etkisiz hale getirilmesi mümkün olmadı. Bizde bu dönemi çok sık ilaçlama yaparak atlatmaya çalışacağız. Amacımız bahane üretmek değil, larva döneminde yapılan hataları telefi ederek halkımızın mağduriyetini gidermek" dedi.



"Ceyhan'da ilaçlama üç katına çıkarıldı"



Çalışmaların Adana Büyükşehir Belediyesi ile istişare içerisinde aralıksız sürdüğünü belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da "Seçim sürecinde ilaçlama ve larva dönemi önemsenmediği için hemşehrilerim büyük sıkıntı çekiyor. Zeydan Başkanım ile sürekli irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, ilaçlama işlemini üç katına çıkardık. Göreve geldiğimiz süreçten itibaren ilaçlama yaparak sinek popülasyon yoğunluğunu azalttık. Önümüzdeki yıl larva döneminde gerektiği gibi tedbirler alarak bu sene olan mağduriyeti bir daha halkımıza yaşatmayacağız. Adana ve Ceyhan için her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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