Ceyhan'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Ceyhan'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

14.03.2022 13:53
Ceyhan'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükledikleri ve tehdit ettikleri iddia edilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şehir merkezinde belirlenen birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. - ADANA

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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