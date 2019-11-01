Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Ceyhan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medya sitelerinde PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medya sitelerinde PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medya sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Yapılan operasyonda S.K., H.K., İ.Z., V.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.


Şahısların evlerinden yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru dijital materyal ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ADANA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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