Ceyhan'da terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi yakalandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyadan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.N. (40), S.A. (25), Y.U. (21) ve A.E. (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sorgularının sürdürüldüğü belirtildi. - ADANA