Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki araç ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki Veysel Kıyar hayatını kaybetti.

Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki araç ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki Veysel Kıyar hayatını kaybetti. Yanında bulanan Ali Tüzün ise ağır yaralandı.

Kaza, Esentepe otoban bağlantısı kavşağı sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi yönünden otoban bağlantı yoluna kontrolsüz çıktığı iddia edilen Osman Ç. yönetimindeki 27 FG 811 plakalı kavun yüklü araç, İrfan T.'nin kullandığı 80 FA 416 plakalı araca, o araç da önünde seyir halindeki akrabaları Ali Tüzün ve Veysel Kıyar'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Veysel Kıyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ali Tüzün'ün tedavisi devam ederken, araç sürücüleri gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Adana, Ceyhan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]