Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı

Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde minibüsün otoyolda bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ceyhan'da trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde minibüsün otoyolda bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adana- Şanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriyeli 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Sandı Galef olay yerinde hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Ceyhan ve Osmaniye'de çeşitli Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Şanlıurfa, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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