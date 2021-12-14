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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu

14.12.2021 13:57
Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ceyhan-Adana Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramada S.T isimli yolcunun sırt çantasında 2 kilo 750 gram esrar ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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