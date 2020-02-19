Ceyhan'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda Ceyhan merkezli olmak üzere Osmaniye ve Gaziantep illerini de kapsayan 9 şüpheli şahsın ikameti olan 11 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 gram eroin maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1adet kuru sıkı tabanca, 4 adet hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 245 lira para ele geçirildiği öğrenildi.


Şüpheli 8 kişi Ceyhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:12 Kaynak: İHA
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