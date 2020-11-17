Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına hava destekli operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika

- Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına hava destekli operasyon: 19 gözaltı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos ile 23 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ticari yapan 12 şahsa yönelik teknik takip başlattı. Bu takip sonucu, sokak satıcısı ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu değerlendirilen 24 kişiye yönelik bugün sabah hava destekli operasyon düzenledi.

486 polisin katıldığı operasyonda 19 şüpheli yakalanırken 5 şahsı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında 84.99 gram metamfetamin maddesi, 3.19 gram sentetik kannabinoid, 114 uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurduğu değerlendirilen hap, 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 adet 919 mm mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.