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Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

08.07.2021 11:17
Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bugün sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli hedef şahsın ikametinde çıkan uyuşturucu maddeleri üstlenen 1 şahıs ile birlikte toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ikamette yapılan aramalarda, 18.18 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 5.75 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 16.80 gram Hint keneviri tohumu, 0.16 gram met-amfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet aseton, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 110 TL para ele geçirildi. - ADANA

Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Uyuşturucu, Hisarcık, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


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