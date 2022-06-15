Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

15.06.2022 10:13
Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bin 35 adet sentetik ecza hap, 57.75 gram metamfetamin maddesi, 27.70 gram eroin maddesi, 161.41 gram esrar maddesi, 0.86 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. - ADANA

Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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