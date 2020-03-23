Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak - Son Dakika

Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel...

Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm  vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel ihtiyaçları karşılanacak.


Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz'ın düzenlediği toplantıda 65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi düşük olan vatandaşlara yönelik tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.


Ceyhan ilçesinde ilk tespitlere göre 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi bin 573 vatandaş bulunuyor.


Kaymakamlık tarafından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü personelinden oluşturulan 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel ihtiyaçları karşılanacak.


Toplantıda, diğer vatandaşların da zorunlu olmadıkça, kendilerinin, ailelerinin ve çevresindekilerin iyiliği için, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmamaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmamaları yönünde bilgilendirilmelerine karar verildi. - ADANA

Bayram Yılmaz, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:54:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceyhan'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]