Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı - Son Dakika
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Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı

01.07.2022 22:47

Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı Ceyhan'da petrol yok denilerek kapatılan kuyudan petrol çıkması köylüleri heyecanlandırdı Muhtar Vehbi Şanlıer: "Ceyhan'da yakın zamanda kapatılan bir kuyudan çıkan petrol benim köyümdeki kuyudan neden çıkmasın.

Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı

Ceyhan'da petrol yok denilerek kapatılan kuyudan petrol çıkması köylüleri heyecanlandırdı

Muhtar Vehbi Şanlıer: "Ceyhan'da yakın zamanda kapatılan bir kuyudan çıkan petrol benim köyümdeki kuyudan neden çıkmasın. İncelenip araştırılmasını istiyorum"

OSMANİYE - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol çıkması üzerine, Ceyhan'daki bu kuyu ile aynı yıl 1962 yılında kapatılan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar Köyü'ndeki vatandaşları petrol heyecanı sardı.

Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında, daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 Milyar dolar olan yüksek kalite petrol bulunması, kuyulara 50 km mesafede bulunan Kadirli ilçesine bağlı Çınar köylülerini de heyecanlandırdı. Ceyhan'da ve Kadirli ilçesinde 1960'lı yılların başında yabancı bir şirket tarafından yapılan petrol araştırması ve araması neticesinde 1962 yılında hem Ceyhan'daki hem Kadirli ilçesi Çınar Köyü'ndeki kuyu "burada petrol yok" denilerek kapatıldı. Ceyhan'da kapatılan kuyudan petrol çıkması müjdesi, Kadirli Çınar köylülerini heyecanlandırdı. Çınar köylüleri kendi köylerine bulunan kuyuda tekrar araştırma ve inceleme yapılmasını istiyor. Şu anda köyün mera sahasının içinde bulunan kapatılan petrol araştırma kuyusunu gösteren Çınar köyü muhtarı Vehbi Şanlıer, "Benim köyümde de petrol var" diyerek yaptığı açıklamada, "Köyümüzde şu anda üzeri kapalı olan bu kuyudan çıkan petrol sızıntısı yakın bir zamana kadar çakmakla yaktığın zaman bile yanıyordu. 1962 yılında ismini dahi çok net hatırladığım George Willem olan bir Amerikalının bu kuyunun başında bizimle şakalaşarak bu kuyuyu kapatılmasını gördük. O gündür bu gündür kuyularımıza dokunan olmadı. Bu şekilde dokusuyla duruyor. Ceyhan'da yakın zamanda kapatılan bir kuyudan çıkan petrol benim köyümdeki kuyudan neden çıkmasın. İncelenip araştırılmasını istiyorum" dedi.

Köyün ileri gelen yaşlılarından olan Ali Büyükikiz ise "1961-63 yılları arasında köyümüze gelip petrol araştırması yapmaya başladılar. Önce bir Türk şirketi bu araştırmayı yapıyordu. Sonra Amerika şirketine verdiler. Türk şirketinin Diyarbakır'da işi varmış. Köye bütün tesisatlarını kurdular. Sonra bir müddet yerin altına indikten sonra bir deniz büyüklüğünde suya rast geldiler. Yer altındaki bu suyu 5 metre 5 metre dondurarak aşağı indiler ve petrolü buldular. Sonra burada tesisat kurup işletecek yeterli petrol yok diye kapattılar. Ama daha sonra burayı 5 sene kontrol altında tuttular. Bir daha da geri gelmediler" dedi.

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Kaynak: İHA

Ceyhan, Çınar, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılan Kadirli'de petrol heyecanı - Son Dakika

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