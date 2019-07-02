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Ceyhan'daki orman yangını kontrol altına alındı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile saatler sonra kontrol altına alındı.

Ceyhan'daki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile saatler sonra kontrol altına alındı.

Olay, Kızıldere Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kızıldere Mahallesi'nde ormanlık ve dağlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, yangına helikopter de havadan destek vererek müdahale etti.

Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tekrar büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden orman işletmesine ait ve belediyelere ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyük faciayı engelledi.

Gece 04.00 sıralarında birçok bölge söndürülürken, dağlık ve yüksek kesimlerdeki alevlerin söndürme çalışmalarının, orman müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sürdürüldüğü öğrenildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
İtfaiye, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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