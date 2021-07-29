Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belören Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 8 hektarlık ormandaki yangının mahalleye yaklaştığı ve bazı evlerin boşaltıldığı bildirildi.
Yangına karadan müdahale edildiği ve bölgeden çok sayıda ekibin çalışma yaptığı öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ceyhan'daki orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika