Ceyhan'daki orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Ceyhan'daki orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belören Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 8 hektarlık ormandaki yangının mahalleye yaklaştığı ve bazı evlerin boşaltıldığı bildirildi. Yangına karadan müdahale edildiği ve bölgeden çok sayıda ekibin çalışma yaptığı öğrenildi. - ADANA

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