Ceyhan'daki silahlı kavgaya 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'daki silahlı kavgaya 4 tutuklama - Son Dakika

Ceyhan'daki silahlı kavgaya 4 tutuklama

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Ceyhan'daki silahlı kavgaya 4 tutuklama, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


14 Şubat Cuma günü 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta iki grup arasında aralarındaki husumetten dolayı silahlı kavga çıktı. Kavgada Murat Çelik (33) ile Mehmet İ. ve Kerim K. yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Çelik kurtarılamadı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen B.U. (25) O.Ö. (29) M.Y. (26) ve F.Ç. (29) olayda kullandıkları 2 adet 9 mm ruhsatsız tabancayla yakalandı.


Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

14 şubat, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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