Ceyhan'dan İdlib'e kömür yardımı yardım - Son Dakika
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Ceyhan'dan İdlib'e kömür yardımı yardım

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinden Suriye'deki saldırılardan kaçıp İdlib'in Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan sivillere 2 tır kömür gönderildi.

Ceyhan'dan İdlib'e kömür yardımı yardım, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinden Suriye'deki saldırılardan kaçıp İdlib'in Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan sivillere 2 tır kömür gönderildi.


Ceyhan Belediyesi ve Ceyhan Kaymakamlığının koordinesiyle temin edilen 55 ton kömürü taşıyan 2 tır, Belediye Başkanı Kadir Aydar ve İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz tarafından uğurlandı. Kızılay görevlileri ile irtibatlı şekilde sınıra hareket eden araçlarda taşınan yardımlar Türkiye-Suriye sınırında Kızılay görevlilerine teslim edildi.


İdlib bölgesinde bulunan Suriyelilerin içinde bulundukları içler acısı duruma duyarsız kalamadıklarını aktaran Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Son dönemde İdlib'te yaşanan çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan İdlibliler'in ısınma ihtiyaçlarını gidermek için 55 ton kömür taşıyan 2 tırı kaymakamımız ile birlikte belediyemizin önünden uğurladık. İnsani yardım için başlattığımız çalışmaya destek vererek kısa bir süre içinde kömür temin etmemize destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlçemizden sadece 200 km uzakta 1 milyon insan kamplarda, tarım arazilerinde, taşlık alanlarda ve zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi veriyor. Can kaybı yaşanmadan barışın sağlanmasını ve bölgede görev yapan askerimizin sağ salim vatanımıza dönmesini temenni ediyorum. Dünyadaki hiçbir ideoloji insan yaşamından daha kıymetli değildir. Bölgemize bir an evvel huzurun hakim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Ceyhan, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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