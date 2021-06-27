Ceyhan depreminin 23. yılında JMO'dan deprem yönetim riski sistemi çağrısı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998'de meydana gelen ve 145 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin 23. yılı nedeniyle açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, deprem risk yönetim sisteminin bir an önce kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin sismik yönden aktif olan Alp-Himayala deprem kuşağında yer aldığını anımsatan Tatar, "Ülkemizin yüzde 93'ü deprem bölgeleri içinde yer alıyor. Nüfusun yüzde 98'i, sanayi kuruluşlarının yüzde 98'i barajların yüzde 95'i bu tehlikeli kuşak üzerinde bulunuyor. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor" dedi.

Çarpık kentleşme sonucu oluşan yapı stokunun güvenliksiz olduğunun, son günlerde çöken binalarla bir kez daha ortaya çıktığını aktaran Tatar şöyle konuştu:

"Aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan ülkemiz, son günlerde meydana gelen depremler gibi, gelecekte de değişik büyüklüklerde yaşamaya devam edecektir. Ancak, biliyoruz ki, aslında bir doğa olayı olan deprem, düşük standartlarda sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşmalar afete dönüşmektedir. Yine biliyoruz ki, doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz mümkün değildir. Ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir."

Depremlere karşı farkındalık ve dirençlilik kültürü oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Tatar, bu kapsamda Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülke genelinde uygulanması gerektiğini kaydetti. En kısa zamanda Adana için afet master planının hazırlanması ve büyükşehir ile ilçe belediyelerinde afetlerle ilgili olarak birimlerin kurulması gerektiğini ifade eden Tatar, "Her tür ve ölçekte mekansal planlar, afet risk azaltma planları ile deprem mastır ve sakınım planlarına altlık oluşturacak nitelikteki mikro bölgeleme etütlerinin tamamlanması sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinin riskli alanlar ve yapılar için sonuç alıcı uygulamalar olması gerekir" diye konuştu.

Tatar, açıklamasının sonunda şu çağrıyı yaptı:

"Oda olarak ülkemiz yerleşimlerinde artan deprem riskleri karşısında bir kez daha tüm yetkilileri depremlere karşı, daha duyarlı, daha kararlı ve daha mücadeleci olmaya çağırıyoruz. Ceyhan depreminin 23. yılı nedeniyle bir kez daha depremlerde yaşamını yitirenleri anıyor, oda olarak mesleki deneyim ve bilimin ışığında çözüme ortak olmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." - ADANA