Ceyhan gurur gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceyhan gurur gününü kutladı - Son Dakika

Ceyhan gurur gününü kutladı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü törenle kutlandı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü törenle kutlandı.


6 Ocak Ceyhan'ın Kurtuluşu dolayısıyla Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı İbrahim Aydın, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.


Kaymakamlık önünde yapılan resmi törenin ardından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve ilçe protokolünün ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan'ın kapılarını özgürlüğe açan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyorum. Güçlü ve kudretli Türk halkımızın, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesini 6 Ocak 1922 de unutulmaz bir mücadele ile noktalamıştır. Ne demişti bize atamız, 'Ey Türk gençliği. Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza müdafaa etmektir.' Biz de ona çocukluğumuzdan beri her sabah demiştik ki, "Ey Büyük Atatürk. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim." Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kazandırdığı bu kurtuluşa 98 yıldır sahip çıktık, sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacağız. Bu aldığımız emanetin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.


Salondaki törenin ardından Ceyhan Şehitliği'nde tören düzenlendi. - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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