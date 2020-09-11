Ceyhan'ın 1/5000'lik imar planı kabul edildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinin 1/5000'lik imar planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinin 1/5000'lik imar planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi.
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, TCDD'nin itirazı üzerine 2019 Ekim ayında Ceyhan'ın 1/5000'lik imar planının iptal edildiğini ve o tarihten bu yana da Ceyhan'da inşaatların durduğunu söyledi. Cumhur İttifakı olarak Adana'da hiç bir konuya duyarsız kalmadıkları gibi bu konuya da önem gösterdiklerini belirten Bünül, "Geçtiğimiz hafta imar komisyonunda, bugün ise Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyelerimizin almış olduğu karar ile Ceyhanımızın 1/5000'lik imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi. Sürecin hızlandırılmasında önemli katkı sağlayan AK Parti İl Başkanımız Mehmet Ay ile MHP İl Başkanımız Bünyamin Avcı başta olmak üzere, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz. Esnaflarımıza, sektör çalışanlarına ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - ADANA
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