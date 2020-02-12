Ceyhan'ın altyapısı değişiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceyhan'ın altyapısı değişiyor - Son Dakika

Ceyhan'ın altyapısı değişiyor

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi'nin alt yapısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla değiştiriliyor.

Ceyhan'ın altyapısı değişiyor, System.String[]

Ceyhan Belediyesi'nin alt yapısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla değiştiriliyor.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 270 kilometrelik altyapı çalışması için Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.


Yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük, "Ceyhan 1. Kısımda yer alan Esentepe, Yarsuat, Küçük Kırım, Altıocak, Sanayi Sitesi ve Belediye Evleri Mahallerinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. 2011'de çıkan yasa gereği insan sağlığını tehdit eden, kanser üreten asbest boruları değiştiriyoruz. Toplamda 100 km'lik altyapı çalışması tamamlandı" dedi.


Geriye kalan 170 kilometrelik altyapı çalışmasının Eylül ayında tamamlanacağını bildiren Karakütük, "Merkez mahallerde alt yapı sorunlarını gidermek için okulların kapanmasını bekliyoruz. Merkez mahallelerde şu anda altyapı çalışması yaparsak vatandaşlarımız mağdur olacaktır. Asfaltlama çalışmaları da biz altyapı sorununu çözdükten sonra yapılacak" dedi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise Ceyhan Belediyesinin 1923 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Yıl 2020, altyapı çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başlatıyor. Önümüzde zorlu bir süreç var. Hemşehrilerimin yıllardır asfalt beklediğini biliyorum. Ama biz de önceki yönetimlerin yaptığı gibi altyapı sorununu gidermeden asfaltı dökersek Ceyhan kanserli borulardan su içmeye devam eder. Yapılan yollar her su patlağında, her arızada yeniden kazılır. Bu köstebek yuvası gibi yollardan kurtulmak mümkün olmaz. Çalışmalar süresince hemşehrilerimin anlayış göstermesini rica ediyorum. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de biz gece gündüz demeden, soğuk, sıcak demeden Ceyhan için çalışıyoruz. Ama zamana, sabra ve anlayışa ihtiyacımız var. Bize kalan yoklukla, parasızlıkla, kötü mirasla Ceyhan'ın derdine derman olacağız " ifadelerini kullandı. - ADANA

Zeydan Karalar, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buca'da boş damacananın içine idrarını yaptığı iddia edilen su kuryesi, savcılıkta ifade verdi
Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceyhan'ın altyapısı değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]