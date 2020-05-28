Ceyhan'ın camileri cuma namazına hazırlandı - Son Dakika

Ceyhan Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve toplu ibadet için belirlenen alanlarda bakım onarım ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.



Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. Cuma namazı için hazırlanan camilerin dezenfekte edildiğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sadece kent merkezinde değil köylerde de aynı çalışmanın yapıldığını dile getirdi.



12'si ilçe merkezinde olmak üzere 105 caminin ibadete açıldığını ileten Başkan Erdem, "İlçe merkezimizde Buğday Cami, Büyük Atatürk Parkı, Büyük Mangıt Cami, Ceyhan Stadyumu, Çifteminareli Cami, Fahrettinpaşa Cami, Hatice Bilici Cami (Otogar Avlusu), Hasanağa Camii, Namık Kemal Mahallesi Pazar Yeri (Cumartesi Pazarı), Muradiye Cami, Ulus Cami, İstiklal Mahallesi Pazar Yeri (Perşembe Pazarı) 29 Mayıs'ta Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. Biz ilçe merkezimizdeki ve çevre mahallerimizdeki camilerimizde bakım, onarım, ot biçme ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz. Cuma namazında vatandaşlarımızın ibadetleri için hazır olacak. Ülkemizin tamamında olduğu gibi ilçemizde de normalleşme sürecine girdik. Ancak uzmanların da açıkladığı gibi salgın riski ortadan kalkmış değil. Bu nedenle vatandaşlarımızın kişisel önlemlerini ihmal etmemesi büyük önem arz ediyor. Camilerimizde ibadet edecek vatandaşlarımız camilerimize gelirken kişisel seccadelerini getirmeleri ve maske takmaları gerekiyor. Bu zorlu süreci el birliği ile atlatacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA