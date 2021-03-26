Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu - Son Dakika

Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu

26.03.2021 16:24
Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu, System.String[]

Ceyhan Kent Konseyi Başkanlığına Muhammed İslam Bünül seçildi.

Ceyhan Kent Konseyi Başkanlığına Muhammed İslam Bünül seçildi.

287 üyesi bulunan Kent Konseyi'nde 255 oy kullanıldı. Üyelerin dışında yoğun bir kalabalık kongreye katılım gösterirken, yapılan seçimde Muhammed İslam Bünül 163, Tuncay Karabay 72, Ozan Güler 16 oy alırken 4 oy geçersiz sayıldı.

Öğleden sonra yapılması düşünülen ikinci tur, Tuncay Karabay ve Ozan Güler'in çekilmesi ile iptal oldu. Kent Konseyi Başkanı seçilen Muhammed İslam Bünül, adaylara ve katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.

Kent konseyi seçiminde demokrasi şöleni yaşandığını ifade eden Ceyhan Kent Konseyi'nin yeni başkanı Muhammed İslam Bünül, "Öncelikle bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda sizlerin de yoğun katılımıyla Ceyhan'da ilk kez kent konseyi başkanlığı seçiminde bir demokrasi şöleni yaşandı. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii ki divanın da tüzük ve yönetmelik gereği ifade ettiği gibi normalde 1. turda 287 delegenin üçte iki çoğunluğu yani 192 genel kurul üyesinin oyunu alan başkan seçilecekti. Tabii ki burada şahsımıza göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hem seçim gününün Cuma günü olması hasebiyle hem de genel kurul üyelerinin göstermiş olduğu iradeye saygı duyup, 2. tur oylamasına geçmeyen kıymetli ağabeyim Tuncay Karabay'a çok teşekkür ediyorum. Diğer aday Ozan Güler ağabeyimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ceyhan'a hizmet etmeyi düstur edindik"

Ceyhan'a hizmet etmeyi kendilerine düstur edindiklerini söyleyen Başkan Bünül, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz bugünden itibaren kent konseyinin işlevselliğini arttırıp istişare mekanizmasını hayata geçirip, daha şeffaf, daha demokratik bir seçim yaşanması adına şahsım başkan sıfatıyla ve yürütme kurulu üyelerimizle birlikte gerekli çalışmaları ortaya koyacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Kent konseyi genel kurulu üyelerinin tamamı bu istişare mekanizmasına dahil olacak ve genel kurul üyeleri ile birlikte Ceyhan'a hizmet etmeyi kendimize düstur edineceğiz." - ADANA

Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu
Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu
Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu
Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu
Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu

Muhammed İslam, Kent Konseyi, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Bünül oldu - Son Dakika


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