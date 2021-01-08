Ceyhan Medyaevi kuruldu - Son Dakika

Ceyhan Medyaevi bünyesinde, Çukurova'nın geneline yayım yapan dört gazetenin yanı sıra radyo, web tv, web tasarım, sosyal medya danışmanlığı, led ekran, reklam ve tanıtım organizyonları, medya planlama alanlarında çalışmalar yürütülecek. - ADANA

Adana 'nın Ceyhan ilçesinde dört medya şirketi tarafından Ceyhan Medyaevi kuruldu.

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