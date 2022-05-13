Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor

13.05.2022 12:55

Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor Perişan olan Ferhat'ın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce serinlemek amacıyla nehre girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor

Perişan olan Ferhat'ın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce serinlemek amacıyla nehre girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, D-400 Karayolu, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle çilek toplamaya giden 16 yaşındaki Ferhat Batur, Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, nehirde yüzen Ferhat Batur akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile kendi imkanlarıyla da sandalla arama çalışması yaptı. Dalgıçlar, çocuğun girdiği bölge ve çalı diplerinde arama çalışmalarını 3 gündür aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Ferhat Batur'un halası Halime Aksu, "Sabah saat 11 gibi çadırcıların çocukları orada çimiyorlardı. Dedi ki, hala bak çocuklar 10 yaşındalar nasıl çimiyorlar. Ben de dedim oğlum sakın gitme, yok vallahi hala gitmeyeceğim dedi. Amcamların orada gitmiş onlara kola götürdüğünde demiş amca onlar çimiyorsa ben de çimmek isterim. O da sakın oğlum sen gitme demiş. Biz de saat 3 oldu biz eve gideceğiz o ben gelmiyorum dedi. Hepimiz annesi de dedi gel eve gidelim diye o yok ben burada kalacağım dayılarımla geleceğim dedi. Biz de nereden bilelim çadırcıların çocukları suyun içinde çimiyor. O da gitmiş heves etmiş kazağını, sporunu, şapkasını oraya çıkarıp suya girmiş. Çocuklar görmüş dayı koş Ferhat suda eli görünüyor, galiba suda boğuluyor. Abim de kalkmış iki defa atlamış bulamamış gözden öyle kayboldu. Bu 3 gündür de aranıyor. Ama kim görürse Allah onlardan razı olsun, haber versin. Bir an önce suyun üstüne çıkar inşallah" dedi.

Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor

YORUMLAR
500
Ceyhan Nehri'nde kaybolan genç bulunamadı Ceyhan Nehri'nde kaybolan genç bulunamadı Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement