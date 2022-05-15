Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

15.05.2022 19:53
Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Adana'da girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan 16 yaşındaki F.B'yi arama çalışmalarına 4'üncü gün de devam edildi.

Ekipler, F.B'nin nehre girdiği bölgenin 25 metre ilerisinde gencin cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

YORUMLAR
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Trafik Şube Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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