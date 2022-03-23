Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

23.03.2022 22:13

- Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

- Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 NE 588 plakalı hafi ticari araç, ağaca çarptıktan sonra Ceyhan Nehri'ne düştü. Kazayı gören vatandaşlar, araçtaki 3 kişiyi çıkarmak için hemen suya atladı. Araçtan ilk olarak 21 yaşındaki Mustafa Küçük sağ olarak vatandaşların yardımıyla nehirden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, suya girerek araçta kalan ve abla ile kardeşini kurtarmak için zamanla yarıştı. Suya düşen araç, itfaiye ekiplerince vinç halatı yardımıyla çekildi. Araçtan önce, 21 yaşındaki Büşra Küçük çıkarıldı. Kardeşi Muhammet Küçük de aracın alt kısmından çıkarıldı. Kurtarılan 3 kazazede, olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te müdahale edilen yaralılardan Büşra Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın cansız bedeni, otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu. Kardeşi Muhammet ile kuzeni Mustafa Küçük'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nehre düşen araç ise, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Polis ekipleri, olay yeri incelemesi için caddeyi araç trafiğine kapattı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

MRT-

Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Elbistan, Tragger, Ceyhan, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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