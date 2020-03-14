Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı - Son Dakika
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Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak ve dağlardaki karların erimesi sonucu tarım alanları su altında kaldı, taşkın riskine karşı bazı evler de boşaltıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak ve dağlardaki karların erimesi sonucu tarım alanları su altında kaldı, taşkın riskine karşı bazı evler de boşaltıldı.

Elbistan ilçesinde dün etkili olan yağmur dağlardaki karı eritti. Kar sularının karışması ile Söğütlü Çayı'nın debisi yükseldi.

Kuvvetli akıntının Ceyhan Nehri'ne karışması sonucu, Afşin ilçesinin kırsal Ortaklı Mahallesi'nde taşkın yaşandı. Tarım alanlarının sular altında kaldığı mahallede jandarmanın uyarısıyla nehre yakın olan evler tahliye edildi.

Orhangazi Mahalle Muhtarı Mazhar Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Söğütlü Çayı'nın, yağmurla birlikte karların hızlı bir şekilde erimesi sonucu taştığını belirtti.

Çayın kuruma noktasındayken yağmur etkisiyle birden yükseldiğini ifade eden Alagöz, mahallelerinde şimdilik bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

"Dileğimiz suyun daha fazla yükselmemesidir"

Afşin ilçesindeki Ortaklı Mahallesi sakinlerinden Emrullah Karaca ise Ceyhan Nehri'ndeki su seviyesinin öğle saatlerinden itibaren yükselmeye başladığını belirtti.

Nehrin suyunun yükselmeye başlamasıyla mahalle halkının tedirgin olduğunu ifade eden Karaca, "Afşin Kaymakamımız, jandarmamız ve Devlet Su İşlerinden (DSİ) gelen heyetin incelemesi neticesinde nehre yakın evlerin tahliye edilmesine karar verildi. Risk altında bulunan evlerde oturanlar evlerini terk ederek akrabalarının yanına sığındı. Jandarma ve 112 ekipleri her ihtimale karşı köyümüzde nöbet tutuyor. Dileğimiz suyun daha fazla yükselmemesidir." dedi.

Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı

Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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