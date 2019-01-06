Ceyhan Nehri Taştı, Vatandaş Görmeye Koştu
50 dakika önce
- Ceyhan Nehri taştı, vatandaş görmeye koştu Günlerdir etkili olan yağışlarla su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri taşkınlara neden oldu, vatandaşlar nehri görüntüleyebilmek için köprüye koştuADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde günlerdir süren yoğun yağışlar sebebiyle debisi yükselen Ceyhan...
- Ceyhan
Nehri taştı, vatandaş görmeye koştu
Günlerdir etkili olan yağışlarla su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri taşkınlara neden oldu, vatandaşlar nehri görüntüleyebilmek için köprüye koştu
ADANA - Adana
'nın Ceyhan ilçesinde günlerdir süren yoğun yağışlar sebebiyle debisi yükselen Ceyhan Nehri, zaman zaman taşkınlara neden olurken, vatandaşlar nehri görüntüleyebilmek için bölgeye köprüye akın etti. Çukurova
'nın iki ana hayat kaynağından birisi olan Ceyhan Nehri'nin seviyesi şiddetli yağışlar nedeniyle yükseldi. Nehir kenarındaki çadırlarda yaşayan Suriyeliler yakınlarının yanına yerleşirken, taşkınlar nedeniyle tarım alanları sular altında kaldı.
Su seviyesinin son noktaya dayandığı nehir vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Fotoğraf ve görüntü çekmek için Alparslan Türkeş
Köprüsü'ne gelen vatandaşlar nehrin akışını izlediler.
Yağışların bu şekilde devam etmesi sonucunda sel tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını söyleyen Ahmet Bozcalar, "28 yaşındayım daha önce bu şekilde bir dolulukla karşılaşmadım. Buraya fotoğraf çekmek için geldik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:05 Kaynak: İHA
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