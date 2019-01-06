Son Dakika Haberleri: Ceyhan Nehri Taştı, Vatandaş Görmeye Koştu

Ceyhan Nehri Taştı, Vatandaş Görmeye Koştu

45 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde günlerdir süren yoğun yağışlar sonucu su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri'nde bazı kesimlerde taşkınlar yaşandı.

Ceyhan Nehri Taştı, Vatandaş Görmeye Koştu, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde günlerdir süren yoğun yağışlar sonucu su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri'nde bazı kesimlerde taşkınlar yaşandı. Vatandaşlar ise nehri görüntüleyebilmek için köprüye akın etti.

Çukurova'nın iki ana hayat kaynağından birisi olan Ceyhan Nehri'nde su seviyesi şiddetli yağışların ardından yükseldi. Nehir kenarındaki çadırlarda yaşayan Suriyeliler yakınlarının yanına yerleşirken, taşkınlar nedeniyle tarım alanları sular altında kaldı. Su seviyesinin son noktaya dayandığı nehir vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Fotoğraf ve görüntü çekmek için Alparslan Türkeş Köprüsü'ne gelen vatandaşlar nehrin akışını izlediler.

Yağışlar bu şekilde devam ederse sel tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını söyleyen Ahmet Bozcalar, "28 yaşındayım, daha önce bu şekilde bir dolulukla karşılaşmadım. Buraya fotoğraf çekmek için geldik" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Adana, Ceyhan, Güncel
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