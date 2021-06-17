Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Altyapısına Çukurova Kalkınma Ajansından Hibe Desteği - Son Dakika

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Altyapısına Çukurova Kalkınma Ajansından Hibe DesteğiCeyhan İlçemizin Organize Sanayi Bölgesinin elektrik altyapısına Çukurova Kalkınma Ajansından 2. 5 Milyon TL'lik altyapı hibe desteği geliyor. Çukurova Kalkınma Ajansının 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, yılın ilk ayında OSB tarafından hazırlanan "Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapısının Tamamlanması Projesi", Adana Valimiz Sayın Süleyman Elban'ın desteği ile geçtiğimiz hafta Ajans tarafından kabul edilmişti. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi ve 2. 5 Milyon TL'lik hibe desteğinin sağlanabilmesi için gerekli olan protokol, 17. 06. 2021 günü OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İlçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger tarafından imzalandı. Protokolün imzasından sonra desteğin Ceyhan İlçemiz ve Ceyhanlı Hemşerilerimiz için hayırlı olması dileğinde bulunuldu. 03. 06. 2021 günü yapılan ihale sonrası hemen başlanan ve halen devam eden yol çalışmalarının yanında elektrik altyapısının inşaatına da yakında başlanabilecek.