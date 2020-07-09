Ceyhan Organize Sanayi Fabrikası'nda ilk yatırım için kazma vuruldu

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk kurulacak fabrika için kazı ve dolgu çalışması başlatıldı.

Ceyhan OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve OSB Başkanı Bayram Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcı firma yetkililerinin katılımıyla ilk fabrika için tören düzenlendi.

Kaymakam Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 3 yıl önce kuruluş çalışmalarına başlanan OSB'nin bu yılın başında imar planı ve uygulama imar planının onaylandığını anımsattı.

OSB'de ilk özel sektör yatırımının başladığını, bu çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Bölgemize yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcıların teşvik ve desteklerden faydalanarak en rahat şekilde yatırım gerçekleştirmesi konusunda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ceyhan OSB Bölge Müdürü Beyna Gürler de su, elektrik, telekomünikasyon, doğal gaz gibi tüm altyapı başvuru ve onay işlemleri tamamlanmış OSB'de arsa metrekare birim fiyatının arsa ve temel altyapı giderleri bedeli olarak 1 yıl süreyle 150 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Törende kurban kesiminin adından 6 dönüm alanda kurulacak yatırım için kazı ve dolgu çalışması başlatıldı.